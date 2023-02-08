SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan deprem bölgelerinde ’asker yok’ iftirasına yanıt

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından devletim tüm imkanları afet bölgeleri için seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

HATAY'DA ASKER, POLİS, JANDARMA YOK İFTiRASI

İlk olarak depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Başkan Erdoğan, burada yaptığı incelemelerinin ardından Hatay'a geçti. Hatay'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sahada asker, polis, jandarma gibi güvenlik güçlerinin olmadığına yönelik atılan asılsız iftiralara sert bir dille tepki gösterdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: Bu dönem bir birlik ve beraberlik dönemidir | Video

"21.200 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Başkan Erdoğan, Hatay'da asker, polis ve jandarmadan 21 bin 200 personelin görev yaptığını belirterek "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler bununla ilgili kampanya yaparak 'biz asker, jandarma, polis' göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar." dedi.

"BİZİM ASKERİMİZ POLİSİMİZ JANDARMAMIZ ŞEREFLİDİR"

Başkan Erdoğan, "Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.