Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: Bu dönem bir birlik ve beraberlik dönemidir | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: Bu dönem bir birlik ve beraberlik dönemidir | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: Bu dönem bir birlik ve beraberlik dönemidir | Video

08.02.2023 | 18:25

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'taki incelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan, Hatay'a geçti. Başkan Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada bu dönemin birlik ve beraberlik dönemi olduğunu belirterek "9 bin 57 kişi hayatını kaybetti. 52 bin 979 kişi yaralandı. 6 bin 444 bina yıkıldı." dedi.

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