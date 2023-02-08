Son dakika: Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Atom bombası sayısındaki bir afeti yaşıyoruz. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız. Sahada artçı depremlerin sayısının 790 olduğunu görüyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri noktasında hem içeriden hem dışarıdan katkı vermeye devam ediyoruz. Vinç en büyük ihtiyaçlardan biri şuan itibariyle 900'ü geçmiş durumda. Şuanda odaklandığımız iller Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş. Diğer illerimizden kaydırma yapıyoruz. Barınma hizmetlerine baktığımızda afet bölgeleri dışında 1 milyon 60 bin kadar kapasite oluşturduk. Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor

Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.

Haberleşmedeki sıkıntılar sabaha kadar çözülecek. Akaryakıt konusunda herhangi bir sorunumuz kalmadı.

Refakatsiz çocuklar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz.

Deprem üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun.

"TÜM BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen bizimle görüşmek isteyen herkese kapımızı açtık. Tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. "İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta" diye yoğun kirli bilgi kirliliği yapılmakta. Son derece seviyesizce meydan okumalar yapılıyor. Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanı mı yapacak? Bu kadar mı acizsiniz?