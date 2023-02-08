Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun | Video
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından ortaya attığı iftiralara tek tek yanıt verdi. Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Deprem üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun" dedi.
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