Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremin ardından, Türk milleti deprem bölgelerine yardım göndermek için seferber oldu. Hem devletin tüm kademelerinin hem de vatandaşların yardımları peşi sıra deprem bölgelerine gönderiliyor.
Bugün sosyal medya ortaya çıkan bir video ise infiale neden olmuştu. Bir deprem tırını dururup yağmalayama çalışan kişiler, tır şoförünü, "Seni ne olursa olsun buradan geçirmeyiz. Ne varsa bize vereceksin." sözleriyle tehidit etmişti.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YAKALADI
Videonun yayınlanmasının ardından harekete geçen Özel Harekat Polisleri, yağmacıları yakaladı.
Öte yandan hem emniyet birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede yağmalama ve hırsızlıkların önüne geçmek için yoğun önlemler alıyor.
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video
Türk Silahlı Kuvvetlerince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devriye faaliyetinde olduğu görülüyor.