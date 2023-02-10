Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video

Son dakika haberi... Deprem bölgelerine gönderilen yardım tırının, bir grup yağmacı tarafından soyulmaya çalışılmış, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca infiaele neden olmuştu. Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet birimleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı.