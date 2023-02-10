Video Yaşam Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video

10.02.2023 | 17:19

Son dakika haberi... Deprem bölgelerine gönderilen yardım tırının, bir grup yağmacı tarafından soyulmaya çalışılmış, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca infiaele neden olmuştu. Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet birimleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı.

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Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 00:09
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 10.02.2023 | 17:19
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