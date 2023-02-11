SON DAKİKA | 7,6'lık Elbistan depremi dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika deprem haberleri | Elbistan'da meydana gelen 7,6'lık deprem anın ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.
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