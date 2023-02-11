SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında 6. güne gelindi. SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı drone ile havadan görüntüledi.
Drone görüntüleri Mevlüt HASGÜL / SABAH
SABAH drone'u Kahramanmaraş Oniki Şubat İlçesine bağlı Azerbaycan Bulvarı ve Hayrullah mahallelerindeki yıkımın büyüklüğü böyle görüntülendi.
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