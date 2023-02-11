Hatay'da deprem kurtarma ekibinin üzerine binanın yıkılma anı kamerada!

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma(ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bilirkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.