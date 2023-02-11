Malatya'da 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden kaçarken bina vatandaşların üzerine böyle yıkıldı | Video 11.02.2023 | 12:08 Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde Malatya'da bir binanın yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Depremin hemen ardından bir bina yıkılırken, o anı görüntüleyen kişi göçük altında kaldı. Şahsın kısa süre sonra kurtarıldığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Yıkımına neden olan deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Depremin etkilendiği Malatya'da ikinci depremin gerçekleşmesinin hemen ardından bir bina yıkıldı. O anları görüntüleyen kişi de binanın enkazında kaldı. Şahsın kısa süre sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi. Görüntülerde ikinci depremle birlikte ortalığı toz bulutunun kapladığı, büyük bir panik yaşandığı ve ardından kaçan vatandaşların üzerine bir binanın yıkıldığı görülüyor.