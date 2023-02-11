Mehmetçik deprem bölgesine helikopterlerle de yardım malzemesi taşıyor
MEHMETÇİK, deprem bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor.
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