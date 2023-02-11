Mehmetçik deprem bölgesine helikopterlerle de yardım malzemesi taşıyor 11.02.2023 | 11:11 MEHMETÇİK, deprem bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz" denildi.