Kahramanmaraş'ta deprem enkazında mutluluk gözyaşları! İki kardeş art arda böyle kurtarıldı...
Kahramanmaraş'ta deprem enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Bayrampaşa Belediyesi Afet Kurtarma Ekipleri, art arda iki kardeşi sağ olarak kurtarınca mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Kahramanmaraş merkezdeki Gonca Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 8 yaşındaki Halil Sami Kulodu ve 3 yaşındaki Yunus Efe Kulodu'nun sağ olarak kurtarılmasının ardından aynı apartmandaki kurtarma çalışmalarında devam edildiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:40
04:07
Antalya’da apartman sakinlerini sokağa döken yangın | Video 10.02.2023 | 19:42
00:09
15:56
Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 17:17
03:44
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 10.02.2023 | 17:06
02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
08:58
00:49
04:44
00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
00:33
10:25
00:45
01:02
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40
02:59
02:49
00:16
01:05
69. saatte enkazdan sağ çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu 10.02.2023 | 12:47