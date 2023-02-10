Kahramanmaraş'ta deprem enkazında mutluluk gözyaşları! İki kardeş art arda böyle kurtarıldı...

Kahramanmaraş'ta deprem enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Bayrampaşa Belediyesi Afet Kurtarma Ekipleri, art arda iki kardeşi sağ olarak kurtarınca mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Kahramanmaraş merkezdeki Gonca Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 8 yaşındaki Halil Sami Kulodu ve 3 yaşındaki Yunus Efe Kulodu'nun sağ olarak kurtarılmasının ardından aynı apartmandaki kurtarma çalışmalarında devam edildiği belirtildi.