Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede yaşanan panik anı kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hastane çalışanlarının deprem esnasında yaşadığı panik kameralara yansıdı.
Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.
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