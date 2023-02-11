Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede yaşanan panik anı kamerada | Video 11.02.2023 | 11:05 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hastane çalışanlarının deprem esnasında yaşadığı panik kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu deprem esnasındaki panik görüntülerini kaydetti.Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.