Hatay’da alçak provokasyon! ’Baraj patladı’ yalanı krize neden oldu

Son dakika haber... Türkiye 'Asrın Felaketi' ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
En çok hasar alan illerimizden bir tanesi olan Hatay'da ise dün yapılan bir asılsız ihbar, bu çalışmaların aksamasına neden oldu.
HATAY'I KARIŞTIRAN 'BARAJ PATLADI' YALANI
Dün gece yaşanan olay ile Hatay'daki çalışmaları baltaladı.
Gece saatlerinde yayılan 'baraj patladı kaçın' yalanı tüm şehri karıştırdı.
ŞEHRİ TERK ETMEYE BAŞLADILAR
Şehri su basacağı söylentisi ile enkazlarda can kurtarmaya çalışan ekipler kendi canlarının derdine düşerek şehri terk etmeye başladı.
Şehrin çıkış yolunca feci bir trafik yoğunluğu oluştu.
Tüm çalışmaların durmasına neden olan asılsız ihbar emniyet güçlerinin çabası ile yalanlanarak panik havası dağıtıldı ve çalışmalar kaldığı yerden devam etti.
GÖNÜLLÜNÜN YALANA İSYANI
O panik anlarında ise bir gönüllü kurtarma personeli yaşananları kaydederek yalanı ortaya atan insanlıktan nasibini almamış provokatörlere gerekli cevabı verdi.
VALİ DE YALANLADI
Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vali Doğan, AA muhabirine, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.
Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:
"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."