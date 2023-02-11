Hatay’da alçak provokasyon! ’Baraj patladı’ yalanı krize neden oldu

Son dakika haber... Türkiye 'Asrın Felaketi' ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

En çok hasar alan illerimizden bir tanesi olan Hatay'da ise dün yapılan bir asılsız ihbar, bu çalışmaların aksamasına neden oldu.