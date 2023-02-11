Hatay’da “baraj patladı” yalanı! Vatandaş bu duruma böyle isyan etti | Video

Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "(Yarseli Barajı)Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. O anlarda bir komutanın vatandaşa yaptığı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı. Komutan, "Hırsızlık ve yağma yapacaklar, baraj patlamadı, kaçmayın" diyerek vatandaşları geri çevirmeye çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi..