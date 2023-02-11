Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...

ABD'Lİ SİSMOLOG TOBİN: BAŞKA ÖRNEĞI YOK



ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskûn bölgelerde yaşanan en büyük deprem 24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik" diye konuştu.