Video Haber Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş... | Video
Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş... | Video

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş... | Video

11.02.2023 | 20:23

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, uluslararası kurumlar ve uzmanlar tarafından "son yüzyılın en büyük felekati" olarak nitelendirirken, CHP Genel Başkanı, deprem üzerinden provokasyon peşine düştü. Kılıçdaroğlu, depremin bir algı operasyonu ile çok fazla büyütüldüğü öne sürerek "Asrın felaketiymiş..." sözleri ile milletin acısını küçümsedi.

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