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Giriş Tarihi: 12.2.2023 16:02 Son Güncelleme: 12.2.2023 16:02

Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz deprem bölgesi için telefonlara bakmak üzere gittiği bir ofisten sahadaki 150 bin arama kurtarma ekibini, asker, polis e UMKE ekibini hiçe sayarak "Bu ülke sahipsiz" dedi. Hollanda formasıyla sıcak bir mekandan ahkam kesen Özoğuz'un çirkin sözleri günlerdir arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterirken "Sahipsiz" değil karaktersizsiniz cevapları aldı

SABAH İNTERNET
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz’un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz telefonlara bakmak için gittiği ve deprem bölgesine yardım toplanan bir ofiste tepki çeken skandal bir konuşma yaptı.

DEVLETİN ORGANİZASYONUNU, GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜLERİ HİÇE SAYDI

Binlerce binanın yıkıntıları arasında 150 bin arama kurtarma ekibini, asker, polis e UMKE ekibini hiçe sayarak "Bu ülke sahipsiz" dedi.

ÜLKEYİ SAHİPSİZ HİSSEDİYORMUŞ!

"Ülkeyi ilk kez bu kadar sahipsiz görüyorum. Babala ofiste sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Biz gerçekten sahipsizmişiz onu görüyorum"

HOLLANDA FORMALI GÖKHAN'A TÜRK MİLLETİNİN FERTLERİNDEN CEVAP:
SAHİPSİZ DEĞİL KARAKTERSİZSİN

Hollanda formasıyla sıcak bir mekandan ahkam kesen Özoğuz'un çirkin sözleri günlerdir arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterirken "Sahipsiz" değil karaktersizsiniz cevapları aldı.

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Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
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