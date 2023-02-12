Hollanda formalı Gökhan Özoğuz’un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz telefonlara bakmak için gittiği ve deprem bölgesine yardım toplanan bir ofiste tepki çeken skandal bir konuşma yaptı.
DEVLETİN ORGANİZASYONUNU, GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜLERİ HİÇE SAYDI
Binlerce binanın yıkıntıları arasında 150 bin arama kurtarma ekibini, asker, polis e UMKE ekibini hiçe sayarak "Bu ülke sahipsiz" dedi.
HOLLANDA FORMALI GÖKHAN'A TÜRK MİLLETİNİN FERTLERİNDEN CEVAP:
SAHİPSİZ DEĞİL KARAKTERSİZSİN
Hollanda formasıyla sıcak bir mekandan ahkam kesen Özoğuz'un çirkin sözleri günlerdir arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterirken "Sahipsiz" değil karaktersizsiniz cevapları aldı.