Kahramanmaraş’ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken deprem olur olmaz arama kurtarma çalışmaları için harekete geçildi. Türkiye devletinin tüm kurumları hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen afet bölgelerine ulaştı, arama kurtarma ve temel ihtiyaçlarla ilgili çalışmalara başladı. Sivil Toplum Kuruluşları da bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdü.
120 yılın en büyük afeti olan depremle ilgili olarak vatandaşlar, doğada yaşanan değişimlerle ilgili sosyal medyadan paylaşımlar da yaptı. Kahramanmaraş'taki bir dağda "volkan patlaması" olduğuna dair iddia edilen anların görüntülerini de vatandaşlar sosyal medyadan paylaşıp "Bu volkanik patlama mı?" diye sorarak yetkililerden bilgi istedi. Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
VOLKANİK PATLAMA YOK!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "deprem sonrası volkan patladı" iddiasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada volkanik patlama olduğu iddialarını yalanlandı. Volkanik patlama olduğuna dair iddia edilen Kahramanmaraş'taki alana ulaşan uzmanların incelemesinin neticesini ve videosunu İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan paylaşarak şu açıklamayı yaptı: " 'Kahramanmaraş'ta deprem sonrası volkanik hareketlilik' iddiası gerçek dışıdır. Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı söz konusu değildir. Ayrıca bölgede volkanik patlama oluşturacak kayaç grubu yoktur." Paylaşılan videoda uzmanlar, karlarda erimeler olmadığını belirtip dağdan çıkan tozun ise moloz akışlarından kaynaklandığı açıkladı.