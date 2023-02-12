Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş'ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok
Giriş Tarihi: 12.2.2023 12:47

Kahramanmaraş'ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok

120 yılın en büyük afeti olan Kahramanmaraş depremi sonrasında bir dağda “Volkanik patlama” olduğunu iddia eden vatandaşlar o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, volkanik patlama olduğuna dair iddia edilen alana ulaşan uzmanların incelemesinin neticesini sosyal medyadan paylaşıp “Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı söz konusu değildir” dedi. Paylaşılan videoda uzmanlar dağdan çıkan tozun ise moloz akışından kaynaklandığını açıkladı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kahramanmaraş’ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken deprem olur olmaz arama kurtarma çalışmaları için harekete geçildi. Türkiye devletinin tüm kurumları hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen afet bölgelerine ulaştı, arama kurtarma ve temel ihtiyaçlarla ilgili çalışmalara başladı. Sivil Toplum Kuruluşları da bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdü.

120 yılın en büyük afeti olan depremle ilgili olarak vatandaşlar, doğada yaşanan değişimlerle ilgili sosyal medyadan paylaşımlar da yaptı. Kahramanmaraş'taki bir dağda "volkan patlaması" olduğuna dair iddia edilen anların görüntülerini de vatandaşlar sosyal medyadan paylaşıp "Bu volkanik patlama mı?" diye sorarak yetkililerden bilgi istedi. Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Son dakika| AFAD'dan dikkat çeken deprem analizi! 500 atom bombası enerjisinde: Volkanik hareketlilik iddialarına yanıt

VOLKANİK PATLAMA YOK!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "deprem sonrası volkan patladı" iddiasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada volkanik patlama olduğu iddialarını yalanlandı. Volkanik patlama olduğuna dair iddia edilen Kahramanmaraş'taki alana ulaşan uzmanların incelemesinin neticesini ve videosunu İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan paylaşarak şu açıklamayı yaptı: " 'Kahramanmaraş'ta deprem sonrası volkanik hareketlilik' iddiası gerçek dışıdır. Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı söz konusu değildir. Ayrıca bölgede volkanik patlama oluşturacak kayaç grubu yoktur." Paylaşılan videoda uzmanlar, karlarda erimeler olmadığını belirtip dağdan çıkan tozun ise moloz akışlarından kaynaklandığı açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA