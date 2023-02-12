Kahramanmaraş’ta dağda volkanik patlama olduğu iddialarına yanıt: Volkanik patlama yok

120 yılın en büyük afeti olan depremle ilgili olarak vatandaşlar, doğada yaşanan değişimlerle ilgili sosyal medyadan paylaşımlar da yaptı. Kahramanmaraş'taki bir dağda "volkan patlaması" olduğuna dair iddia edilen anların görüntülerini de vatandaşlar sosyal medyadan paylaşıp "Bu volkanik patlama mı?" diye sorarak yetkililerden bilgi istedi. Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.