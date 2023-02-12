Yerli helikopter T70 deprem görevinde

SABAH, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş Havalimanı'nda kurulan Hava Koordinasyon Merkezi'ne girdi. Hava seferberliğinin koordinasyonu Kahramanmaraş Havalimanı'nda sağlanıyor. TUSAŞ tarafından üretilen ve 2022'de Jandarma'ya teslim edilen yerli helikopter T70'ler de ilk kez deprem bölgesinde görev yaptı. T70 helikopterinin gıda, tıbbi yardım ve çadır yolculuğuna SABAH eşlik etti. Kahramanmaraş Havalimanı'nda bir kısmı depo haline getirilen aprona gelen helikoptere, gideceği bölgenin ihtiyaçları yükleniyor. Helikopterler yer kalmayacak kadar yardım malzemesi ile doldurulduktan sonra zorlu yolculuk başlıyor. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan yüklenen çadır, yiyecek, içecek, bebek bezi, kişisel bakım malzemeleri ve ilaçlar yaklaşık 30 dakika içerisinde Ekinözü ilçesinde bir mahalleye ulaştırılarak bırakıldı. Helikopterler enkaz altında kalanların hastaneye sevk edilmesini de sağlıyor.