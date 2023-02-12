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Haberler Galeri Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:58

Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem tüm dünyanın gündeminde... Yabancı uzmanlar depreme ilişkin araştırmalarını yayımlarken uydu fotoğrafları da depremin boyutuna ilişkin bilgi veriyor. Son olarak paylaşılan bir uydu görüntüsünde iki depremin fay kırığı gözler önüne serildi. Peki bu iki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

Uydu görüntüleri depremler ile ilgili çarpıcı detayları gözler önüne seriyor. Son yayınlanan bir görüntü ile fay kırığı gözler önüne serildi.

Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

İngiltere'nin Deprem, Volkan ve Tektonik Gözlem ve Modelleme Merkezi'nden (COMET) bilim insanları Avrupa Dünya gözlem uydusu Sentinel-1 tarafından gelen görüntüleri değerlendirdi.

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Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

Hindistan merkezli NDTV'de yayımlanan uydu görüntüsü 300 kilometrelik çatlağı gösterdi. Haberde 'İki kırılmadan daha uzun olanı, Akdeniz'in kuzeydoğu ucundan 300 kilometre kuzeydoğuya uzanıyor' denildi.

Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

COMET'in attığı tweete göre 125 kilometre uzunluğundaki ikinci çatlak ilk depremden 9 saat sonra açıldı. İki yarığın çarpıcı uzunlukları ise depremlerin saldığı büyük miktardaki enerjinin kanıtı olduğu ifade edildi.

Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?

Öte yandan paylaşımda iki kopma birbiriyle "Bağlantılı görünmüyor" ifadeleri kullanıldı.

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