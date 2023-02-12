Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
09:58
Fay kırığının uydu görüntüsü: Tam 300 kilometre! İki deprem birbiriyle bağlantılı mı?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem tüm dünyanın gündeminde... Yabancı uzmanlar depreme ilişkin araştırmalarını yayımlarken uydu fotoğrafları da depremin boyutuna ilişkin bilgi veriyor. Son olarak paylaşılan bir uydu görüntüsünde iki depremin fay kırığı gözler önüne serildi. Peki bu iki deprem birbiriyle bağlantılı mı?