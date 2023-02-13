Hatay Havalimanı’na uçuşlar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport) da kısa sürede Hatay'a ulaşan ekipleriyle pistin onarımına başladı.Çalışmalar rekor sürede tamamlanarak, havalimanı uçuşa hazır hale getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) test uçağı dün deneme amaçlı olarak piste ilk inişi gerçekleştirdi. Ardından THY'nin İstanbul'dan boş olarak kalkan TK 3313 sefer sayılı uçağı da akşam saatlerinde Hatay Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın dönüş seferinde depremzedeleri taşıyacağı kaydedildi.