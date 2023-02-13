Kendi küçük yüreği kocaman! Depremzede çocuğun o tavrı yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeden yürekleri ısıtan görüntüler geliyor... Deprem bölgesinde yardın dağıtılan bir noktada depremzede çocuğun tavrı dikkatleri çekti. İhtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, "Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok." diyerek ekmekleri geri verdi.
Depremzede çocuktan insanlık dersi! "İhtiyacımız yok" diyerek ekmeği geri verdi | Video
Deprem bölgesinde yardım dağıtılan bir noktada kameralara yansıyan bir çocuğun mağrur ve gururlu tavırları izleyenleri duygulandırdı.
EKMEĞİ ALMADI: İHTİYACIMIZ YOK
Yardım noktasında ihtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, "Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok." diyerek ekmekleri geri verdi.