Depremzede çocuktan insanlık dersi! "İhtiyacımız yok" diyerek ekmeği geri verdi | Video
Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ihtiyacı dışında kucağına konulan ekmeği, "İhtiyacımız yok" diyerek reddeden çocuğun görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Adıyaman'ın deprem sonrası görüntüleri SABAH TV'de | Video 13.02.2023 | 10:48
05:03
02:47
01:35
03:19
00:46
02:18
00:22
00:32
04:59
00:17
Gaziantep'te yıkılan binanın şantiye şefi yakalandı | Video 13.02.2023 | 09:37
00:32
00:59
Komandolar deprem bölgesinde | Video 13.02.2023 | 09:24
02:13
Kahramanmaraş'ta artçı deprem paniği! Enkazda hareketli dakikalar | Video 13.02.2023 | 09:24
02:03
01:57
04:39
Depremde yaralanan 6 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video 13.02.2023 | 08:43
01:09
02:40
Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 13.02.2023 | 08:40