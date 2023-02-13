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Depremzede çocuktan insanlık dersi!

Depremzede çocuktan insanlık dersi! "İhtiyacımız yok" diyerek ekmeği geri verdi | Video

13.02.2023 | 09:58

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ihtiyacı dışında kucağına konulan ekmeği, "İhtiyacımız yok" diyerek reddeden çocuğun görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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