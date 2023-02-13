Kızılay Genel Başkanı Kınık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın sahada yürüttüğü çalışmalara ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 buçuk milyon insana beslenme hizmeti veriyoruz | Video

"2 BUÇUK MİLYONU AŞTI"

Türkiye genelinde beslenmeden sorumlu olduklarını belirten Kerem Kınık, "Günlük düzenli beslenme hizmeti verdiğimiz insan sayısı 2 buçuk milyonu aştı." dedi.

"DEV BİR BESLENME SEFERBERLİĞİNDEYİZ"

Depremden etkilenen 10 ilde 520 noktada hizmet verdiklerini hatırlatan Kınıki 6 bin Kızılay görevlisinin sahada olduğunu vurguladı. Kınık "Dev bir beslenme seferberliğindeyiz. Bakanlıklarımız, TSK ve polisimiz STK'larla birlikte büyük bir seferberlik halindeyiz." ifadelerini kullandı.