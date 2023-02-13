Video Haber Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 buçuk milyon insana beslenme hizmeti veriyoruz | Video
Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 buçuk milyon insana beslenme hizmeti veriyoruz | Video

Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 buçuk milyon insana beslenme hizmeti veriyoruz | Video

13.02.2023 | 22:35

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, A Haber'e yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 6 bin Kızılaycı ile sahada olduklarını belirterek 2 buçuk milyondan fazla insana beslenme hizmeti verdiklerini söyledi.

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