Kızılay Genel Başkanı Kınık: 2 buçuk milyon insana beslenme hizmeti veriyoruz | Video

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, A Haber'e yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 6 bin Kızılaycı ile sahada olduklarını belirterek 2 buçuk milyondan fazla insana beslenme hizmeti verdiklerini söyledi.