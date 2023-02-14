Hablemitoğlu sanıkları hakim karşısında... Hablemitoğlu davasında Enver Altaylı’ya tepki

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma 20 yılını tamamlayıp zaman aşımına uğramasına az bir zaman kala faillerin tespit edilmesiyle tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan, Ali Serhat Ilıcak, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan bozkır, Aydın Köstem, Mehmet Narin ve Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanık hakkında zaman aşımı kesilerek 364 sayfalık iddianame hazırlandı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Enver Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, sanıklar Levent Göktaş, Mehmet Narin, Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Fikret Emek salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık ve avukatlarına usule dair itirazlarının olup olmadığını sordu.

'SUÇU ANLAMADIK'

İddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük olduğunu ve kendi suçunu anlamadığını, atılı suça ilişkin somut bir delil olmadığını söyleyen sanık Altaylı, hasta olduğunu bu nedenle ilk kendisinin savunmasının alınmasının istedi. Altaylı, "İddianamenin reddedilmesini talep ediyorum. Benim hakkımda cinayete azmettirme suçlaması ileri sürülmüştür. Ben, benim suç fiilimin ne olduğunu anlamadım. Ben kimlerde cinayet işleme kastı oluşturmuşum, hangi fiillerimle azmettirmişim" dedi. Mahkeme başkanı, Altaylı'ya usule yönelik itiraz yerine savunma yaptığını kaydederek uyardı.

ALTAYLI'NIN DURUŞMAYI UZATMAYA ÇALIŞMASINA TEPKİ

Bunun üzerine sanık avukatları ile Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, konuşmaya devam eden Altaylı'nın duruşmayı uzatmaya çalıştığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Avukat Barkın, sanıkların mahkemede psikolojik harp uyguladıklarını söyledi. Tarkan Mumcuoğlu'nun avukatı ise bir an önce yargılama aşamasına geçilmesi talebinde bulundu.



'MÜVEKKİLİNİZ ANLAMADIYSA GELSİN YÜZÜNE OKUYALIM'

Sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatı müvekkilinin Ukrayna'dan usulsüz bir şekilde Türkiye'ye iade edildiğini öne sürerken, firari sanık Ali Serhat Ilıcak'ın avukatı Özlem Barıner de, Altaylı gibi iddianameyi anlamadıklarını, bu nedenle kendilerine açıklanması gerektiğini kaydetti. Mahkeme başkanı Avukat Barıner'in talebi üzerine, "Sanık Ali Serhat Ilıcak yok. Kendisi yurt dışında. Müvekkiliniz anlamadıysa getirin yüzüne okuyalım" dedi.

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