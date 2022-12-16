SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye’ye getiriliyor!

Son dakika haberi: 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastiyle ilgili Bulgaristan'a kaçan firari Mustafa Levent Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt kurma" suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi Bulgaristan tarafından kabul edildi.

UÇAKLA GETİRİLİYOR

Suikast ile ilgili hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı hakkında 'cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari Levent Göktaş için ise 'kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi. Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kabul edilen Göktaş, İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Sofya'ya gönderilen ekip tarafından teslim alındı. Göktaş'ın gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirileceği öğrenildi.

İDDİANAMEYİ KABUL EDEN MAHKEMEYE BAĞLANACAK

Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Havalimanındaki adliyeden SEGBİS ile iddianameyi kabul eden Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlacak. Göktaş'a hakkındaki tutuklama talebi okunduktan sonra suikast ile ilgili ifadesi alınacak. Yapılan duruşma sonrasında Göktaş hakkında karar verilecek.