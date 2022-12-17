SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi | Video
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Son dakika haberi: Bulgaristan’dan iade talebi kabul edilen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Göktaş suikast ile ilgili yapılan sorgusunun ardından mahkeme tarafından hakkında yargılamayla ilgili karar verilecek.