SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi! İşte ilk görüntüsü... | Video
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Son dakika haberi: Bulgaristan’dan iade talebi kabul edilen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Göktaş, SEGBiS aracılığı ile nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Göktaş'ın duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde kalacağı öğrenildi.