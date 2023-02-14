Sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

Deprem bölgesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sismik deprem izolatörleri sayesinde dimdik ayakta kaldı.Afet, pandemi gibi dönemlerin atlatılmasında güvenli bir kale haline gelen şehir hastaneleri enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların yaşama tutunmaları için en iyi hizmeti veriyor.Adana Şehir Hastanesi, 1512 taneyle dünyanın en büyük sismik izolatörüne sahip sağlık üssü. 553 bin metrekare kapalı alana sahip ve en ileri teknolojiyle donatılmış olan hastaneye Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın helikopterleri ve kara ambulansları tarafından binlerce yaralı depremzede nakledildi.Adana İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Halil Nacar, Adana Şehir Hastanesi'nin Adana'da da etkili olan yıkıcı depremde sağlık üssü görevini yüklendiğini ifade ederek, depremin etkili olduğu 11 il ve çevresinden yaralı getiren helikopterlerle dönüş yolunda bölgelere tıbbi malzeme ulaştırıldığını söyledi. Nacar, "Günde, her birinde 6-7 yaralının bulunduğu ortalama 40 helikopter geliyor. 1600 olan yatak kapasitesini daha da artırıp, depremden zarar gören yaralı vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın 2012 yılında hizmete açılan bin yatak kapasiteli sağlık üssü Necip Fazıl Şehir Hastanesi de dimdik ayakta. Sağlık personeli görevi başında ve vatandaşlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce hasta acil servise başvuruyor. Gelen depremzedeler, tedavi altına alınıyor.Faaliyete geçirilen 20 şehir hastanesinden 6'ncısı olan ve 1 Ağustos 2018'de açılan Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 5 yılda 3 büyük deprem atlattı. Kolonlarında bulunan 872 sismik izolatör sayesinde, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar almadı. Asrın felaketinin yaşandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri de hasarsız atlatan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, bir haftada 435 yaralı sevk edildi. 255 depremzede taburcu edilirken 174 depremzedenin tedavileri devam ediyor. 360 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin yatak kapasitesi de 1038.