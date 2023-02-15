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Giriş Tarihi: 15.2.2023 14:54

222 saat sonra enkazdan çıkmıştı... Mucize Melike Adana’da yoğun bakıma alındı

Kahramanmaraş’ta 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Melike İmamoğlu Kahramanmaraş’taki ilk tedavisi ardından ambulans uçak ile Adana’ya sevk edildi. İmamoğlu yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
222 saat sonra enkazdan çıkmıştı... Mucize Melike Adana’da yoğun bakıma alındı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından mucize kurtuluşlar devam ediyor.

222 saat sonra Kahramanmaraş merkezdeki Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'ndan Melike İmamoğlu isimli 42 yaşındaki kadın kurtarıldı.

İmamoğlu, ilk tedavisi ambulansta yapılan kadın hemşirelere "Sılam'a ne oldu?" diye sordu.

Melike İmamoğlu'nun Sıla diye belirttiği kişinin kızı olduğu öğrenildi. Kızı Sıla ve eşi Ayhan'ın aynı binada deprem sonucu can verdiği öğrenildi.

Melike İmamoğlu'nun ilk tedavisi Kahramanmaraş'ta yapıldıktan sonra ambulans helikopter ile Adana'ya sevk edildi.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getirilen genç kadın burada yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Melike İmamoğlu'nun ev hanımı olduğu, kızı Sıla'nın ise sporcu olduğu kaydedildi. Melike İmamoğlu'nun tedavisi sürüyor.

SON DAKİKA: Depremin 226. saatinde enkaz altından kurtarıldı! 42 yaşındaki Melike'nin ekiplere ilk sorusu bu oldu

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222 saat sonra enkazdan çıkmıştı... Mucize Melike Adana’da yoğun bakıma alındı
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