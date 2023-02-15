222 saat sonra enkazdan çıkmıştı... Mucize Melike Adana’da yoğun bakıma alındı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından mucize kurtuluşlar devam ediyor.
222 saat sonra Kahramanmaraş merkezdeki Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'ndan Melike İmamoğlu isimli 42 yaşındaki kadın kurtarıldı.
Melike İmamoğlu'nun Sıla diye belirttiği kişinin kızı olduğu öğrenildi. Kızı Sıla ve eşi Ayhan'ın aynı binada deprem sonucu can verdiği öğrenildi.
Melike İmamoğlu'nun ilk tedavisi Kahramanmaraş'ta yapıldıktan sonra ambulans helikopter ile Adana'ya sevk edildi.
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getirilen genç kadın burada yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Melike İmamoğlu'nun ev hanımı olduğu, kızı Sıla'nın ise sporcu olduğu kaydedildi. Melike İmamoğlu'nun tedavisi sürüyor.SON DAKİKA: Depremin 226. saatinde enkaz altından kurtarıldı! 42 yaşındaki Melike'nin ekiplere ilk sorusu bu oldu