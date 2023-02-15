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Haberler Yaşam Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:45

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma'nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı. Adıyaman'da ise 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı. Adayaman'da 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 10 gün geçmesine enkazlardan mucise kurtuluş haberleri geliyor.

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Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Depremin ardından bölgeye giden Gölcük Tershanesi Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesinde bulunan 7 katlı Merve apartmanı enkazında yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Sesli kontrolün ardından termal kamera ile yapılan tespitte bir kişinin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, enkazda açtıkları galeriden zamana karşı mücadele sürdürdü.

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Ekipler, temas kurulan ve yaralı olduğu anlaşılan Fatma Güngör'ün bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturma çalıştı. Saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren Güngör'ü, depremden 212 saat sonra enkazdan çıkartttı.

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