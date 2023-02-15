Haberler Yaşam Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:45

Son dakika: 209. saatte gelen mucize! Enkaz karanlığından hayat ışığına: Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma'nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı. Adıyaman'da ise 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.