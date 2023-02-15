15 yaşındaki Mustafa Mirsat Kılınç enkaz altından böyle kurtarıldı | Video
Mustafa Mirsat Kılınç, 15 yaşında, Hatay, Emek Mahallesindeki bir enkazdan Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, AFAD ve TTK ekiplerinin çalışmasıyla saat 17.00 sıralarında kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.
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