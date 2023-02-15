SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 15.02.2023 | 14:26
00:11
Babala Tv ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video 15.02.2023 | 13:22
06:27
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42
08:27
04:21
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55
06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
04:59
04:20
04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35
03:25
05:32
02:27
03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
06:10
01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35
02:20
03:27