Video Yaşam 10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video

10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video

15.02.2023 | 10:25

Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

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