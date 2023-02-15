10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video
Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.
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