Video Yaşam SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya'da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video
SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya'da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video

SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya'da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video

15.02.2023 | 16:14

Hatay'da Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki enkazdan bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ kurtarıldı.

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