SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya'da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video

Hatay'da Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki enkazdan bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ kurtarıldı.