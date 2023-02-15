9 saatte kurdular

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle büyük bir yıkım yaşandı. 10 ili etkileyen deprem sonrası devlet tüm ekipleri ile seferber oldu. Mehmetçik de güvenlik ve arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele verdi. 7 Şubat günü Mehmetçik, normalde 48 ila 72 saat arasında kurulan sahra hastanesini rekor denilebilecek bir zaman diliminde, 9 saatte kurarak hasta kabulüne başladı. Mehmetçikler, hasta kabulüyle kentteki diğer hastanelerin yükünü de büyük ölçüde hafifletmiş oldu.Necip Fazıl Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisine kurulan sahra hastanesi, birçok özelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Depremzedelerin ve diğer rahatsızlığı olan vatandaşların geldiği hastanede tedavinin yanı sıra kırık ve yanık vakaları gibi birçok küçük veya büyük cerrahi operasyonlar da başarıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 20 kadar cerrahi operasyon gerçekleştirildi. 70 personelin görev yaptığı sahra hastanesinde bugüne kadar yaklaşık 600 hastanın yarasına merhem olundu. Mehmetçik gelen hastalarla çok yakından ilgileniyor.