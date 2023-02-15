Son dakika: Bakan Özer açıkladı: 10 ilde taşımalı eğitim! 71 ilde eğitim ne zaman başlayacak?

10 İLDE TAŞIMALI EĞİTİM

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.