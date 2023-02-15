Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın, saat 20.00'den itibaren tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına telefonla bağlandı | Video
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayına telefonla bağlanara önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu yükün altından kalkacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Ülkemizden, KKTC'den, Azerbaycan'dan 213 TV ve 562 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşimlerimizi şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum." dedi.
"TOPYEKÜN MİLLETİMİZİN GAYRETİYLE ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMIŞTIR"
Kahramanmaraş'ın 2 ayrı ilçesinde yaklaşık 9 saat arayla yaşanan 2 büyük depremin 11 ilimizde ciddi yıkıma ve can kayıplarına yol açtığını belirten Başkan Erdoğan, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimiz de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçti. Çetin kış şartları ile şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğne rağmen fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler, aksaklıklar önemli ölçüde gidederilmiş, 250 bin görevlimizin ve topyekün milletimizin gayretiyle çalışmalar hızlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
"ENKAZ ALTINDA TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil topluım mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajları ile yanımızda yer alan dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.
Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. El birliğiyle bu imtahanın da üstesinden geleceğiz. "
Başkan Erdoğan, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.
"BU YÜKÜN ALTINDA KALKACAĞIMIZDAN ŞÜPHE DUYMUYORUM."
Başkan Erdoğan toplanan paraların tamamın depremzedeler için kullanılacağının altını çizerek "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Devletimizin kurumları da katılımlarının ne olacaklarını hep birlikte izleyeceğiz. Bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını, yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek bu yükün altında kalkacağımızdan şüphe duymuyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"İlk anda Hazine ve Maliye'den buraya 100 milyarlık destek verdik. Bundan sonraki süreçte de Hazine ve Maliye, bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa bunları vermeye devam edecektir. Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içerisinde biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz. Bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma, milletime tekrar şükranlarımı arz ediyorum."