Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz

"ENKAZ ALTINDA TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil topluım mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajları ile yanımızda yer alan dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.

Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. El birliğiyle bu imtahanın da üstesinden geleceğiz. "

Başkan Erdoğan, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.