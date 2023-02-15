Reklamınız batsın

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan yüzyılın felaketi, devletin ve milletin birlik ve beraberliği ile atlatılmaya çalışılırken, CHP'li belediyelerde ise ardı ardına skandallar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesinin yardım toplama merkezine akın eden vatandaşlar, getirdikleri çeşitli yardım malzemelerini koliledikleri sırada, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, yardım kolilerinin üzerine kendi adının yazılı olduğu afişleri yapıştırttığı ve afiş yapıştırılmayan kolilerin bölgeye gönderilmeyeceğinin söylendiği ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olayın ardından benzer bir skandal da Bursa'da yaşandı. CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgeye yapılacak yardımların belediyenin Zeytin Dalı biriminde toplanacağını duyurdu. Binlerce duyarlı vatandaş bu duyuru üzerine gıda, battaniye, ayakkabı ve çeşitli tekstil malzemeleri alarak merkeze koştu. Vatandaşlar bir yandan yardım malzemelerini getirirken, diğer yandan Belediye çalışanları ve gönüllüler, malzemeleri cinsine göre ayırarak kolilemeye başladı. CHP'li Türkyılmaz'ın da çalışmaları yerinde incelediği yardım toplama merkezinde tüm kolilere Mudanya Belediyesine ait çeşitli reklam ve afişler yapıştırıldı.BAŞKAN seçildiği 2014 yılından bu yana Mudanyalılara maddeler halinde 64 farklı hizmet ve proje sözü veren CHP'li Türkyılmaz, bu projelerin hiçbirini yerine getirmedi. Vaadlerinin başında gelen ve kentteki en büyük sorunlardan biri olan trafik sorununu çözeceğini söyleyen Türkyılmaz, Güzelyalı'dan Arnavutköy'e kadar tramvay hattı yapacağını söylemişti, ama yapmadı. "Mudanya'ya en güzel camiyi ve cem evini ben yapacağım" diyen Türkyılmaz, cem evinin sadece görselini çizdirebildi. En önemlisi de Mudanya'daki yapı stoğunun detaylı envanterini çıkaracaklarının sözünü veren Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın asla riskli yapılarda oturmalarına izin vermeyeceğiz" demişti ancak bu konuda da hiçbir çalışma yapmadı.