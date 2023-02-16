248. saatin mucizesi Aleyna’nın odada kaldığı kardeşi canlı kurtarılamadı... Onlardan geriye sadece bu kareler kaldı

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Aleyna, buradaki tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alındı. Yetkililerce, Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Aleyna'nın amcası Mehmet Ölmez, "Kesinlikle umudumuzu yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez diyerek bekledik. İster istemez insan karamsarlığa düşüyor ama Allah'tan ümidimizi hiç kesmedik. Çünkü biz Aleyna'yı biliyorduk, Aleyna dirençlidir, kuvvetlidir. Benim içimde bir his vardı. Çıktıklarında biraz daha seslenseydiniz duyardık diyeceklerini biliyordum" dedi.