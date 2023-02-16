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Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:26 Son Güncelleme: 16.2.2023 15:38

248. saatin mucizesi Aleyna’nın odada kaldığı kardeşi canlı kurtarılamadı... Onlardan geriye sadece bu kareler kaldı

Kahramanmaraş Atabey Apartmanı’ndan depremin 11’inci günü 248’inci saatinde sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in büyük depremde anne babasını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, aynı odada kaldığını tespit ettiği kardeşi Miraç’ı ise canlı bir şekilde enkaz altından çıkaramadı. Aleyna’nın bir diğer kardeşi Kıvanç’ın depremden hemen sonra depremden sağ kurtulduğu anlaşıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
248. saatin mucizesi Aleyna’nın odada kaldığı kardeşi canlı kurtarılamadı... Onlardan geriye sadece bu kareler kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketinden güzel haberler de gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'ndan depremin 11'inci gününde 17 yaşındaki bir genç kız enkazdan sağ çıkarıldı.

248 SAATLİK YAŞAM MÜCADELESİ

248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez isimli genç kız, 112 görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

AYNI ODADA KALAN KARDEŞİ VEFAT ETTİ

Öğrenci olduğu öğrenilen Ölmez'in depremde büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. Aleyna Ölmez'in deprem gecesi evde annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte olmak üzere 5 kişi oldukları öğrenildi.

Apartmanın 4'üncü katındaki dairede bulunan aileden anne ve babanın 9 Şubat günü cenazelerinin çıkarıldığı belirtildi.

Depremden 10 dakika sonra erkek kardeşi Kıvanç'ın sağ kurtulduğu anlaşılırken, aynı odada bulunduğu Miraç isimli kardeşinin de Aleyna'dan sonra cansız bedenini enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Aleyna, buradaki tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alındı. Yetkililerce, Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Aleyna'nın amcası Mehmet Ölmez, "Kesinlikle umudumuzu yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez diyerek bekledik. İster istemez insan karamsarlığa düşüyor ama Allah'tan ümidimizi hiç kesmedik. Çünkü biz Aleyna'yı biliyorduk, Aleyna dirençlidir, kuvvetlidir. Benim içimde bir his vardı. Çıktıklarında biraz daha seslenseydiniz duyardık diyeceklerini biliyordum" dedi.

Aleyna'nın kardeşi Kıvanç'in enkazdan ilk gün 10 dakika sonra çıkarıldığı, Anne Birgül Ölmez ve baba Cengiz Ölmez'in depremden 3 gün sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

Aleyna Ölmez tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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248. saatin mucizesi Aleyna’nın odada kaldığı kardeşi canlı kurtarılamadı... Onlardan geriye sadece bu kareler kaldı
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