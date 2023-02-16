248. saatin mucizesi Aleyna’nın odada kaldığı kardeşi canlı kurtarılamadı... Onlardan geriye sadece bu kareler kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketinden güzel haberler de gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'ndan depremin 11'inci gününde 17 yaşındaki bir genç kız enkazdan sağ çıkarıldı.
AYNI ODADA KALAN KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Öğrenci olduğu öğrenilen Ölmez'in depremde büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. Aleyna Ölmez'in deprem gecesi evde annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte olmak üzere 5 kişi oldukları öğrenildi.
Apartmanın 4'üncü katındaki dairede bulunan aileden anne ve babanın 9 Şubat günü cenazelerinin çıkarıldığı belirtildi.
Depremden 10 dakika sonra erkek kardeşi Kıvanç'ın sağ kurtulduğu anlaşılırken, aynı odada bulunduğu Miraç isimli kardeşinin de Aleyna'dan sonra cansız bedenini enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.
Enkazdan çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Aleyna, buradaki tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alındı. Yetkililerce, Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Aleyna'nın amcası Mehmet Ölmez, "Kesinlikle umudumuzu yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez diyerek bekledik. İster istemez insan karamsarlığa düşüyor ama Allah'tan ümidimizi hiç kesmedik. Çünkü biz Aleyna'yı biliyorduk, Aleyna dirençlidir, kuvvetlidir. Benim içimde bir his vardı. Çıktıklarında biraz daha seslenseydiniz duyardık diyeceklerini biliyordum" dedi.
Aleyna'nın kardeşi Kıvanç'in enkazdan ilk gün 10 dakika sonra çıkarıldığı, Anne Birgül Ölmez ve baba Cengiz Ölmez'in depremden 3 gün sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.
Aleyna Ölmez tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11'e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı... Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!