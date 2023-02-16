Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11'e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:39

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11'e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187 oldu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, büyük hasara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetini gözler önüne seren yeni açıklamalarda bulundu. Depremlerin 11 şiddeti düzeyinde hasara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 kritik noktaya dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.