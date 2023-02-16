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Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11'e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:39

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11'e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187 oldu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, büyük hasara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetini gözler önüne seren yeni açıklamalarda bulundu. Depremlerin 11 şiddeti düzeyinde hasara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 kritik noktaya dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11’e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Son dakika haberleri: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Sözbilir, depremin şiddetine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtığını belirten Sözbilir, 3 kritik noktaya dikkat çekerek "Hayati derecede önemlidir" dedi. İşte detaylar

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11’e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

UZMAN İSİMLER BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

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Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11’e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve DEÜ-DAUM'dan Öğretim Görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile incelemelerde bulunuyor.

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11’e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

"BU DEPREMLER 11 ŞİDDETİ DÜZEYİNDE HASAR YAPTI"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin etki ettiği şiddete dikkat çekerek, "Depremin iki ölçeği vardır. Büyüklük ve şiddet. Büyüklük deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü belirtir. Bugüne kadar en büyük deprem 1960 yılındaki Şili depremi. Bu deprem 9.5 büyüklüğündeydi.

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Depremin şiddeti 11’e ulaştı! 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı...

Bir depremin şiddeti ise depremin insan kaynaklı yapılarla doğal yapılar üzerindeki hasar derecesini anlatır. Roma rakamlarıyla yazılır ve I-XII (1- 12) arasında değişen değerlerle ifade edilir. Kahramanmaraş ve Elbistan depremleri 7.5 üzeri büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler XI (11) şiddeti düzeyinde hasar yaptı. Binlerce bina yıkıldı. Altyapı sistemi çöktü.

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