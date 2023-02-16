A Haber deprem bölgesinde... Duvardaki her çatlak tehlike mi? Hasar tespit böyle yapılıyor

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 gün geçti… Bir yandan sahada arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremin etkilediği tüm illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri de Gaziantep. İl genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri ev ev gezerek hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 11 bin 922 binanın yıkılacağı öğrenilen Gaziantep'te A Haber ekibi hasar tespit çalışmalarını takip etti. Hasar tespit çalışmaları kapsamında ekipler yapıların otoparklarından başlayıp tüm daireleri oda oda geziyor. Görülen çatlakların yeri tek tek belirleniyor ve boyutu inceleniyor.
HER ÇATLAK HASAR DEĞİL
İstanbul'dan Gaziantep'e hasar tespit çalışması için giden ekipler A haber yayınında çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: Kolon ve kirişlerin yerleri belirleniyor, herhangi bir çatlak var mı bunlara bakılıyor. En ufak çatlaklar dahi kırılarak hasarın boyutu tespit ediliyor. Tüm evleri geziyoruz. Taşıyıcı elemanlarda, kolon ve kirişlerin bağlantı noktalarında herhangi bir çatlak olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Taşıyıcı sistemde herhangi bir hasar yoksa rahatlıkla oturulabilir.
Binanın ana taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerdir. İlk önceliğimiz buralarda çatlak kırık var mı diye kontrol ediliyor. Kolon ve kiriş birleşim noktalarında bir hasar olup olmadığı kontrol ediliyor. Dikkat edilen ana husus şu olmalı: Kolon kiriş ve perde elemanlarında hasar var mı? Kolon ve duvarın birleşim noktalarındaki çatlaklar ve derinliği, taşıyıcı sisteme zarar verip vermediği.
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı! İlk sözleri bu oldu! Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"