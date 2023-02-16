A Haber deprem bölgesinde... Duvardaki her çatlak tehlike mi? Hasar tespit böyle yapılıyor

HER ÇATLAK HASAR DEĞİL

İstanbul'dan Gaziantep'e hasar tespit çalışması için giden ekipler A haber yayınında çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: Kolon ve kirişlerin yerleri belirleniyor, herhangi bir çatlak var mı bunlara bakılıyor. En ufak çatlaklar dahi kırılarak hasarın boyutu tespit ediliyor. Tüm evleri geziyoruz. Taşıyıcı elemanlarda, kolon ve kirişlerin bağlantı noktalarında herhangi bir çatlak olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Taşıyıcı sistemde herhangi bir hasar yoksa rahatlıkla oturulabilir.