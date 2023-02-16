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Haberler Yaşam Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"
Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:12

Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"

Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi. İşte tüyleri diken diken o anlar...

AA
Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.

Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

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Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Tüyleri diken diken eden anlar: Depremin ilk dakikaları polis telsizinde! | Video

Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."

Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor

Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü."

Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

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