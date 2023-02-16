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Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"
Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
17:12
Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"
Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi. İşte tüyleri diken diken o anlar...