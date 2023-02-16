Tüyleri diken diken eden anlar! Depremin ilk dakikaları polis telsizinde: Binalar çöktü, dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor"

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Tüyleri diken diken eden anlar: Depremin ilk dakikaları polis telsizinde! | Video