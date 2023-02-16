Tüyleri diken diken eden anlar: Depremin ilk dakikaları polis telsizinde! | Video

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında, "Çok sayıda bina çöktü", "Dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim", "Ebrar Sitesi çöktü efendim…" ifadeleri dikkat çekti. İşte o telsiz konuşmaları....