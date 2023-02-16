Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları seferber oldu. Bu seferberliğe yerel yönetimler de dâhil oldu. Ülkenin il ve ilçe belediyelerinden arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkinden tutun da temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok yardım bölgeye ulaştırıldı. Depremin etkilediği iller arasında Hatay da vardı. Hatay'ın Samandağ ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanı Refik Eryılmaz, yardım faaliyetlerine katılan belediyelere ve özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak Belediyesi'ne bölgeye ilk intikal eden ekip olmasından, birçok canı kurtarmasından ve yardımlarından dolayı kaynaklı teşekkür etti.

CHP'li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan'a teşekkür etti | Video

ERYILMAZ: BİRÇOK VATANDAŞIMIZI CANLI OLARAK ÇIKARDILAR

Eryılmaz, Uşak Belediye ekiplerinin Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra Antakya'ya doğru yola çıkmasından önce uğurlama esnasında teşekkür açıklamasında şunları söyledi: "Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yardımımıza koşan, bütün yardım ekiplerine, bütün belediyelere, arama kurtarma ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Uşak Belediyesi'nin buraya göndermiş olduğu arama kurtarma ekibi, itfaiye ekibi, temizlik ekibi, yemek ekibi, bunlar gerçekten büyük bir çaba gösterdi, büyük katkıları oldu. Samandağ ilçesine ilk yetişen grubun içerisinde Uşak Arama Kurtarma ekibi oldu. Çok büyük katkıları oldu. Birçok vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Aileler gerçekten çok çok teşekkür ediyor. Özellikle benden rica ettiler. Uşak ekibine lütfen minnet borcumuzu iletmemizi istediler."