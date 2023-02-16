Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları seferber oldu. Bu seferberliğe yerel yönetimler de dâhil oldu. Ülkenin il ve ilçe belediyelerinden arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkinden tutun da temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok yardım bölgeye ulaştırıldı. Depremin etkilediği iller arasında Hatay da vardı. Hatay'ın Samandağ ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanı Refik Eryılmaz, yardım faaliyetlerine katılan belediyelere ve özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak Belediyesi'ne bölgeye ilk intikal eden ekip olmasından, birçok canı kurtarmasından ve yardımlarından dolayı kaynaklı teşekkür etti.
CHP'li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan'a teşekkür etti | Video
ERYILMAZ: BİRÇOK VATANDAŞIMIZI CANLI OLARAK ÇIKARDILAR
Eryılmaz, Uşak Belediye ekiplerinin Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra Antakya'ya doğru yola çıkmasından önce uğurlama esnasında teşekkür açıklamasında şunları söyledi: "Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yardımımıza koşan, bütün yardım ekiplerine, bütün belediyelere, arama kurtarma ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Uşak Belediyesi'nin buraya göndermiş olduğu arama kurtarma ekibi, itfaiye ekibi, temizlik ekibi, yemek ekibi, bunlar gerçekten büyük bir çaba gösterdi, büyük katkıları oldu. Samandağ ilçesine ilk yetişen grubun içerisinde Uşak Arama Kurtarma ekibi oldu. Çok büyük katkıları oldu. Birçok vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Aileler gerçekten çok çok teşekkür ediyor. Özellikle benden rica ettiler. Uşak ekibine lütfen minnet borcumuzu iletmemizi istediler."
"BİRLİK VE BERABERLİĞİN NE OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUNUZ. ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"
Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a da çok çok teşekkür ediyorum, duyarlılığından dolayı. Şimdi arama kurtarma ekibi işini bitirdi. Antakya'ya geçiyor. Samandağ'da arama kurtarma çalışmalarımız sona erdi. Tekrardan sizlere bu mücadelenizden, fedakârlığınızdan, katkınızdan bize göstermiş olduğunuz dayanışma ruhundan dolayı Samandağ halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri ailelerinize bağışlasın, Allah sizlerden razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye dayanışmanın birlik ve beraberliğin ne olduğunu çok iyi bir şekilde ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere."
ÇAKIN: "SAMANDAĞ HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Eryılmaz'ın Uşak Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra Antakya'ya doğru uğurlaması esnasında yaptığı teşekkür açıklamasına sosyal medyadan paylaşarak bir açıklama yaptı.
Çakın sosyal medya hesabından "Hatay Samandağ'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekibimizi uğurlamaya gelen Refil Eryılmaz başkanımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulduğu sürece AFAD koordinasyonunda Samandağ halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.
ÖZHASEKİ: "EN GÜZEL DAYANIŞMA ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise Eryılmaz'ın teşekkür konuşmasının yer aldığı videoyu sosyal medyadan paylaşarak bir teşekkür mesajı yayınladı. Özhaseki şunları söyledi: "En güzel dayanışma örneklerinden biri" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında Özhaseki, "CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a, Uşak Belediyemize söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Büyük felaketin ardından hâlâ çıkar peşinde olanları ve dezenformasyon yapanları milletimizin vicdanına havale ediyorum."SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi 11 ili etkiledi! Sabah.com.tr Hatay’ı sokak sokak görüntüledi!