CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video
Hatay’ın Samandağ ilçesinin CHP’li belediye başkanı Refik Eryılmaz, depremden sonra AK Parti Uşak Belediyesi’nin Samandağ ilçesine ilk intikal eden ekip olmasından, birçok canı kurtarmasından ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek “Bütün Türkiye’ye dayanışmanın birlik ve beraberliğin ne olduğunu çok iyi bir şekilde ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
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