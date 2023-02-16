Video Haber CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video

CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video

16.02.2023 | 11:56

Hatay’ın Samandağ ilçesinin CHP’li belediye başkanı Refik Eryılmaz, depremden sonra AK Parti Uşak Belediyesi’nin Samandağ ilçesine ilk intikal eden ekip olmasından, birçok canı kurtarmasından ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek “Bütün Türkiye’ye dayanışmanın birlik ve beraberliğin ne olduğunu çok iyi bir şekilde ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 01:30
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 16.02.2023 | 11:56
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: Karanlıkta Allah’a yalvardım | Video 03:53
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: "Karanlıkta Allah'a yalvardım" | Video 16.02.2023 | 11:13
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 01:35
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 16.02.2023 | 10:08
SABAH TV, Hatay Altınözü’nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 01:49
SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 16.02.2023 | 09:59
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 01:00
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 16.02.2023 | 09:16
Deprem bölgesinde baba olacağının haberini alan madenci konuştu: Buruk bir sevinç yaşadım | Video 01:54
Deprem bölgesinde baba olacağının haberini alan madenci konuştu: "Buruk bir sevinç yaşadım" | Video 16.02.2023 | 08:48
’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 03:30
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 16.02.2023 | 09:04
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 02:14
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 16.02.2023 | 08:35
Diyanet İşleri Başkanı 310 milyon TL bağışladı | Video 01:30
Diyanet İşleri Başkanı 310 milyon TL bağışladı | Video 15.02.2023 | 23:52
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! İşte toplam rakam | Video 00:50
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! İşte toplam rakam | Video 15.02.2023 | 23:51
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye mesaj | Video 01:06
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye mesaj | Video 15.02.2023 | 23:44
KKTC Başkanı Ersin Tatar yapacakları yardımı açıkladı! | Video 01:51
KKTC Başkanı Ersin Tatar yapacakları yardımı açıkladı! | Video 15.02.2023 | 23:32
Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası ile seferberlik başladı! Esra Erol: Yan yana olarak, mücade vererek atlatacağız | Video 01:28
"Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası ile seferberlik başladı! Esra Erol: Yan yana olarak, mücade vererek atlatacağız | Video 15.02.2023 | 22:08
Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını I Haluk Bayraktar 2 milyar TL bağışta bulundu | Video 01:22
"Türkiye Tek Yürek" Ortak Yayını I Haluk Bayraktar 2 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:50
Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu | Video 01:44
Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:37
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! İşte toplam bağış miktarı | Video 00:24
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! İşte toplam bağış miktarı | Video 15.02.2023 | 21:29
Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu | Video 02:19
Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:19
Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını I Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu | Video 01:41
"Türkiye Tek Yürek" Ortak Yayını I Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:24
Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını I Turkcell 3,5 milyar TL bağışta bulundu | Video 01:05
"Türkiye Tek Yürek" Ortak Yayını I Turkcell 3,5 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:20
Esra Erol açıkladı: TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu | Video 00:51
Esra Erol açıkladı: TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu | Video 15.02.2023 | 21:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA