Otel süitine para var bağışa yok

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasının canlı yayınına telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını bağışladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, program sürerken bu kez, kampanyaya katılan işadamlarına yönelik Twitter'da tehditkâr ifadeler kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun bir maaş bağışlayıp milyarlık bağış yapanları tehdit ettiğini belirterek tepkilerini dile getirdi:"Sen nasıl bir insansın. İnsanlar canlarıyla bedel ödedi. Sen hâlâ siyaset peşindesin.""Gecelik kaldığın süitin kirası bile bundan fazla. Depremzedeler sizin süit kiranızdan daha mı önemsiz?""Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladı. Depremzedelere milyarlık bağış yapanları tehdit ediyor.""Senin bağış da benim gözlerimi yaşarttı. Harbiden koskoca bir maaş bağışladınız. Herkes şokta. Beklenmedik bir hareketti.""Ülkede ne güzellik varsa oradan siyaset üretmeyi nasıl başarıyorsunuz?""Depremde 40 bine yakın ölü var. Ciddi bir bağış kampanyası var. Ülkemin en büyük muhalefet partisinin başı ergen esprisi yapıyor."