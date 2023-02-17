Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 200 enkazda arama kurtarma devam ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:Sahada arama kurtarılma yapılmıyor gibi bilgiler doğru değil. Çalışmalar aynı ciddiyetle devam ediyor.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları

200'ün altında enkazda arama kurtarma çalışması yapılıyor. Son ana kadar her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız. Uluslararası ekipler de burada.

Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından ilgisi olmayan isimlerin bir kaç kişinin yaptığı gösterilerle devletin kayıtsız kaldığı dedikodusuna müsaade etmemiz mümkün değil. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bir tanesini bile mağdur etmeyiz. Muhtaç etmeyiz.

Bin 589 refakatsiz çocuk kayıt altına alındı.

Hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor.

75 BİN BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI

Hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Bölgede 597 bin 594 binada 2 milyon 565 bin daire bulunmakta. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yakılmış ya da hemen acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina. 306 bin 568 dairye tekabül ediyor.

Az hasarlı veya hasarsız daire 1 milyon 900 bin civarında.

200 binin üzerinde bölgeye sevk edilecek çadır var. Çadır ve konteyner üretimi yurt içi ve dışında devam etmektedir.

Salgın hastalıkla ilgili konu gündemimizde. Bakanlık ciddi çalışma yürütüyor.

10 BİN TL HANE BAŞI DESTEK

10 bin TL hane başı destek afette hasar tespit çalışmaları sonuçlarından birisi. Yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir bu yardım. Hasarsız dışındaki tüm binalardaki hanelere ilişkin kapsıyor.

Binanın hasarlı olup olmadığını hasartespit.gov.tr adresinden görebilirsiniz. Ayrıca SMS de gönderdik.